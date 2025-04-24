Как не бояться заговорить первым
Большая Покровская улица, 46
Начало:
Завершение:
100₽
Возраст 16+
Про событие
На лекции поговоришь о том, как мышление влияет на речь (идея, мысль, образ), что такое речевая культура и почему она — необходимое условие успешной коммуникации, что такое «профессиональное звучание». Затронешь темы речи, языка и когнитивных способностей. Ну и, конечно, поговоришь о том, как выступать: выстраивать диалог с аудиторией. Лектор: Владислав Купряшин – диктор, радиоведущий, блогер, автор популярного сетевого сообщества «Искусство речи» с аудиторией 300 000 человек. Организатор и вдохновитель уникальных всероссийских дикторских слетов и форумов. Творческий руководитель речевого интенсива «Учись говорить».
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