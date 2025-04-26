Вечеринка вдохновленная вдохновлённых ямайскими саундсистемами и британской рейв сценой. Стремительные breakbeat-паттерны, насыщенные басовые линии и отголоски регги и рагга-культуры. Dj’s: Vaxitova, Drinkins Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.