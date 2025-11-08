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Jazz в Планетарии

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

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Завершение:

от 1300₽ до 2400₽
Возраст 12+
Стендап
Концерты
Необычное

Про событие

В оригинальных аранжировках квартета прозвучат композиции Бразилии, джазовых стандартов и элементы поп-музыки. Единство музыкального вкуса, любовь к жгучим ритмам и мелодичности жарких стран — это то, что объединяет музыкантов ансамбля «Филиал Бразилии». В руках этих исполнителей музыка не только становится приглашением к танцу, но и окутывает мягким согревающим туманом, рассказывая разные и очень красивые истории любви. Прозвучат такие замечательные композиции как: Oye como va Berimbau One note samba Voyage Canto de ossanha Анна Герман — «Весна» А. Варум — «Музыки осталось мало» Состав: Алёна Мордяхина — вокал Константин Перевезенцев — гитара Сергей Туляков — бас Ксения Курочкина — барабаны

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