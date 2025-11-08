В оригинальных аранжировках квартета прозвучат композиции Бразилии, джазовых стандартов и элементы поп-музыки. Единство музыкального вкуса, любовь к жгучим ритмам и мелодичности жарких стран — это то, что объединяет музыкантов ансамбля «Филиал Бразилии». В руках этих исполнителей музыка не только становится приглашением к танцу, но и окутывает мягким согревающим туманом, рассказывая разные и очень красивые истории любви. Прозвучат такие замечательные композиции как: Oye como va Berimbau One note samba Voyage Canto de ossanha Анна Герман — «Весна» А. Варум — «Музыки осталось мало» Состав: Алёна Мордяхина — вокал Константин Перевезенцев — гитара Сергей Туляков — бас Ксения Курочкина — барабаны