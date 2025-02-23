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  1. Нижний Новгород
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JagerParty

Ресурс
Нижне-Волжская набережная, 19к1

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

Бери с собой друзей и желание замяситься под твои любимые треки. А за пультом будут 2 машины. AKI - Артист, которого ты мог видеть на Дне Города и на сцене со многими исполнителями. SNP - А вот это вишенка на торте - батя Crossfader. Нижегородский мясник живущий хардкором. Человек, давший вторую жизнь хардкору на просторах Нижнего. Двери: 18:30

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