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Про событие
Бери с собой друзей и желание замяситься под твои любимые треки. А за пультом будут 2 машины. AKI - Артист, которого ты мог видеть на Дне Города и на сцене со многими исполнителями. SNP - А вот это вишенка на торте - батя Crossfader. Нижегородский мясник живущий хардкором. Человек, давший вторую жизнь хардкору на просторах Нижнего. Двери: 18:30
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