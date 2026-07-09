Ты узнаешь о развитии аптечного дела от античных времен до появления аптекарских уставов XIX века и о том, как лечились от цинги мореплаватели прошлых столетий. А ещё попробуешь приготовить нехитрое лекарство сам и заберёшь его с собой. Обо всем этом расскажет герой Дома Эвениуса — коллега знаменитого профессора-офтальмолога и сына первого нижегородского аптекаря Александра Эвениуса — Григорий Лангсдорф.