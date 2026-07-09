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  1. Нижний Новгород
  2. События

История аптечного дела: от алхимии до фармакологии

Дом Эвениуса, Студёная улица, 45

Начало:

Завершение:

990₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Ты узнаешь о развитии аптечного дела от античных времен до появления аптекарских уставов XIX века и о том, как лечились от цинги мореплаватели прошлых столетий. А ещё попробуешь приготовить нехитрое лекарство сам и заберёшь его с собой. Обо всем этом расскажет герой Дома Эвениуса — коллега знаменитого профессора-офтальмолога и сына первого нижегородского аптекаря Александра Эвениуса — Григорий Лангсдорф.

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