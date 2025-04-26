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Intervals ’25 Night Music Program

Павильон №2 Нижегородской ярмарки, Совнаркомовская улица, 13к2

Начало:

Завершение:

от 2700₽ до 5000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

В этом году лайн-ап стал шире, а сама вечеринка — дольше. Сеты готовят артисты и диджеи, покорившие российскую электронную сцену и те, кто нашел свою аудиторию за рубежом и регулярно появляется на Boiler Room, HOR, Sonar и других знаковых фестивалях и вечеринках. Обратишься к корням рейва из 1990-х, услышишь гибрид брейк-бита и авангардной поп-музыки, фанк, арабские песнопения и другую этнику под ломанные ритмы, миксы живого звука и электроники и, конечно, строгое техно. Это будет целый спектр музыкальной эйфории, настоящий ритуал. Участники: Dj K (Brazil) (dj set), Антоха МС (live), Anton Maskeliade (perf), Errortica (dj set), Nocow (live), Bad Zu (live), Finеtune (live), Roma Ptashenko (dj set).

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