Интерьерная картина со структурной пастой
Студия Art Wow, улица Нартова, 2
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 14+
Мастер-классы
Про событие
Будешь рисовать объемную картину, которая деликатно впишется в любой интерьер. Мастер-классы подойдут как для начинающих, так и для опытных художников и кулинаров. Организаторы обеспечат все необходимые материалы и инструменты для создания шедевров, а также подробную инструкцию и помощь специалистов. Весь процесс сопровождается работой профессионалов, которые помогут любому, даже самому далекому от творчества клиенту.
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