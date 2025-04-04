Исторический гастроужин в стиле светского приёма при Николае II — вечер, где история фантазийно оживает, а кулинарное искусство достигает вершин. В программе: - Изысканное меню из 6 курсов — гастрономическое путешествие во времени от шеф-повара Ильи Шекеряка. @ilya_shekeryak_ - Виртуозное винное сопровождение от шеф-сомелье Александры Ждановой @aleksandrazhdanowa , которая раскроет секреты винной культуры той эпохи. - Интерактивные развлечения: от «Тайн императорского двора» до шоу иллюзиониста - Живая музыка: рояль, скрипка и другие сюрпризы. - Чайная церемония с самоваром и десертами, достойными царского стола. - Памятные подарки в стиле мероприятия, которые станут приятным воспоминанием об этом волшебном вечере Гастрономическое меню от Ильи Шекеряка: 1 курс: Наполеон из разного сала с соусом из солёного огурца Винный пейринг: Cremant De Loire AOC Brut Joseph Verdier 2 курс: Ржаная тарталетка с борской уклейкой , свёклой и черникой Винный пейринг: Gruner Veltliner Weingut Schneider 3 курс: Эклеры с уткой и брусникой Винный пейринг: Enrosado Orange Bodegas Altolandon 4 курс: Вареник с кабаном и квашеной капустой Винный пейринг: Hey Malbec Matias Riccitelli 5 курс: Пожарская котлета с кашей из пшеницы Винный пейринг: Zinfandel Long Barn 2021 USA California 6 курс: Графские развалины с малиной Винный пейринг: Pari Shumrinka Sweet 2022 Russia Krasnodar Territory Стоимость билета: 9000р с винным сопровождением 7500р без алкоголя