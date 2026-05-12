Земля осталась позади — впереди Красная планета, большие амбиции и борьба за будущее человечества. В настольной игре «Покорение Марса» тебе предстоит возглавить корпорацию и внести свой вклад в терраформирование планеты: развивать инфраструктуру, запускать проекты и создавать условия для жизни на Марсе. Бери с собой хорошее настроение — и готовься к межпланетному соперничеству.