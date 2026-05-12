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  1. Нижний Новгород
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Игротека по «Покорению Марса»

Баклажан, Большая Покровская улица, 9А

Начало:

Завершение:

490₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Земля осталась позади — впереди Красная планета, большие амбиции и борьба за будущее человечества. В настольной игре «Покорение Марса» тебе предстоит возглавить корпорацию и внести свой вклад в терраформирование планеты: развивать инфраструктуру, запускать проекты и создавать условия для жизни на Марсе. Бери с собой хорошее настроение — и готовься к межпланетному соперничеству.

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