Экспозиция собрана вокруг детских воспоминаний и сказочных образов в авторской интерпретации. Место действия — Горгород. Сокращенно от «Город Горький». В этом реальном и одновременно вымышленном топосе существуют персонажи художницы. Это маленькая Вселенная со своими сложными простыми вопросами о мире, людях и жизни. А любые «детские» вопросы начинаются с первого: — «Папачему?». Соня Радостина известна не только своими визуальными работами. Ещё одной формой искусства, с которой работает автор, является поэзия. Как подчеркивает художница, её изображения неотделимы от звука. Поэтому на выставке также будут представлены поэтические тексты, которые позволяют сложить объемное представление о художественном мире автора. Вход свободный. Режим работы: ежедневно с 10:00-20:00