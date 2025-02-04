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  1. Нижний Новгород
  2. События

Игра в бирюльки, Папачему и пр. вопросы жизни, вселенной и всего такого

Центр Культуры «Рекорд», ул. Пискунова, 11/7

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Бесплатно
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Выставки

Про событие

Экспозиция собрана вокруг детских воспоминаний и сказочных образов в авторской интерпретации. Место действия — Горгород. Сокращенно от «Город Горький». В этом реальном и одновременно вымышленном топосе существуют персонажи художницы. Это маленькая Вселенная со своими сложными простыми вопросами о мире, людях и жизни. А любые «детские» вопросы начинаются с первого: — «Папачему?». Соня Радостина известна не только своими визуальными работами. Ещё одной формой искусства, с которой работает автор, является поэзия. Как подчеркивает художница, её изображения неотделимы от звука. Поэтому на выставке также будут представлены поэтические тексты, которые позволяют сложить объемное представление о художественном мире автора. Вход свободный. Режим работы: ежедневно с 10:00-20:00

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