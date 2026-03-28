Cольный стендап концерт Игоря Тарлецкого, участника шоу «Stand-up» на ТНТ, финалиста третьего сезона проекта «Открытый микрофон», а также полуфиналиста шоу «Comedy Баттл» на ТНТ. Сочетания интеллектуального юмора с невозмутимым спокойствием делает комедию Игоря поистине уникальной.