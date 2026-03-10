Готическая ретро-вечеринка с элементами жесткого и бескомпромиссного техно, а также празднование юбилея со свадьбы Кримсонов. Дарквейв, Синтвейв, Готика, Тёмное диско, Техно Диджеи: Elle_Crimson Crimson_FM Volga_Oka Mal_Corpsе Обязательно возьми оригинал паспорта.