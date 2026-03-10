Хрустальный лебедь
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Готическая ретро-вечеринка с элементами жесткого и бескомпромиссного техно, а также празднование юбилея со свадьбы Кримсонов. Дарквейв, Синтвейв, Готика, Тёмное диско, Техно Диджеи: Elle_Crimson Crimson_FM Volga_Oka Mal_Corpsе Обязательно возьми оригинал паспорта.
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