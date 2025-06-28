Храмы в Древнем Египте. Как их строили и зачем?
Новый Акрополь, Совнаркомовская улица, 42 (вход со двора)
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 14+
Про событие
Храмы Древнего Египта поражают своей грандиозностью. Как без подъемных кранов и современных технологий возводились эти сооружения? Почему они простояли тысячи лет? Для чего или кого были предназначены? Если ты когда-нибудь задавался этими вопросами или просто испытываешь трепет, созерцая чудо египетской инженерии, приходи на лекцию-диалог. Лектор: Татьяна Кожирнова — философ-идеалист. Преподаёт в Философской школе Новый Акрополь с 2006 г. Увлекается изучением культуры и истории Древнего Египта. Регистрация обязательна.
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