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Храмы в Древнем Египте. Как их строили и зачем?

Новый Акрополь, Совнаркомовская улица, 42 (вход со двора)

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 14+

Про событие

Храмы Древнего Египта поражают своей грандиозностью. Как без подъемных кранов и современных технологий возводились эти сооружения? Почему они простояли тысячи лет? Для чего или кого были предназначены? Если ты когда-нибудь задавался этими вопросами или просто испытываешь трепет, созерцая чудо египетской инженерии, приходи на лекцию-диалог. Лектор: Татьяна Кожирнова — философ-идеалист. Преподаёт в Философской школе Новый Акрополь с 2006 г. Увлекается изучением культуры и истории Древнего Египта. Регистрация обязательна.

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