Экспериментальные авторские чтения. Соединение искусств. Приходи на встречу с Романом Голотвиным и Сергеем Виноградовым. Послушаешь прозу под аккомпанемент клавишных, пообщаешься с выступающими, обсудишь замыслы автора и свои впечатления, в лучших традициях ХимЧитки. Роман Голотвин, Смотритель маяка — журналист, писатель. Работает в разных направлениях: истории, сказки, реализм, хоррор, магреализм, фэнтези. Автор романа «Время живое и мёртвое», который скоро выйдет в издательстве «Эксмо». Сергей Виноградов — педагог, композитор, аранжировщик. Выступает в составе группы «Новые ворота» или с сольной кавер-программой «Киномузыка».