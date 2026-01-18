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ХимЧитка: проза и клавиши
Малая Ямская улица, 78А
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Бесплатно
Возраст 18+
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Необычное
Про событие
Экспериментальные авторские чтения. Соединение искусств. Приходи на встречу с Романом Голотвиным и Сергеем Виноградовым. Послушаешь прозу под аккомпанемент клавишных, пообщаешься с выступающими, обсудишь замыслы автора и свои впечатления, в лучших традициях ХимЧитки. Роман Голотвин, Смотритель маяка — журналист, писатель. Работает в разных направлениях: истории, сказки, реализм, хоррор, магреализм, фэнтези. Автор романа «Время живое и мёртвое», который скоро выйдет в издательстве «Эксмо». Сергей Виноградов — педагог, композитор, аранжировщик. Выступает в составе группы «Новые ворота» или с сольной кавер-программой «Киномузыка».
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