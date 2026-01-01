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Хэппи нью ер

Кабинет 101, Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Новогодний рейв, где ждут всех белочек, зайчиков и снежинок. Будет громко и ярко. Наряжайся классно, блистай, будь неотразим. За пультом: Alterlego Lovemoney VANDALKDD X FULLRAGE SAENT Ктокто Vetv х Dashachyra +friends FC: 18+

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