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Gothic night

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка, посвященная готической эстетике и темному звуку. Насладишься таинственной, мрачной романтикой под dark disco, EBM и cold wave. Будет плюсом, если ты подготовишь дарковый наряд, чтобы влиться в общую атмосферу готического замка Таго! Dj’s: M. Kupper Gizmo Вход: 200 с репостом (https://vk.com/wall-224473465_98), 300 без. Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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