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  1. Нижний Новгород
  2. События

Город как текст

улица Ульянова, 1, первый корпус Мининского университета

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Однажды Аня Сорокина, автор экскурсионного проекта «Люблю НН», придумала целую новую экскурсию для Тотального диктанта – «Читаем город как текст». И в этом сезоне этот хит-маршрут будет повторён! Есть мнение, что русская культура текстоцентрична. Проверь себя: намного проще вспомнить русских писателей, нежели художников, не так ли? На экскурсии разберёшься, насколько автобиографичны художественные произведения, и посмотришь на уличные текстовые работы. Слова окружают тебя везде: на остановках транспорта, в названиях улиц, в мемориальных знаках, в надписях на заборах. Приходи, чтобы читать книгу под названием Нижний Новгород. Фиксированная оплата не установлена, но приветствуется вознаграждение экскурсовода после экскурсии (фритур).

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