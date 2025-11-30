ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Глагол

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Поэтический открытый микрофон. Жечь сердца людей! Цель проекта «Глагол» — популяризировать современную поэзию и вернуть слогу давно забытый хайп. Стряхивай пыль со своих фолиантов. Вытряхивай песок из одежды. Для зрителей вход 200 руб. (деньги пойдут на награждения, мерч и дальнейшее развитие). P.S.: Мероприятие категории 18+ и носит характер открытой площадки, все что автор говорит и делает на сцене является его личным мнением и ответственностью.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Стендап на Рождественской | воскресенье
Стендап на Рождественской | воскресенье
до

800₽

Стендап на Рождественской | пятница
Стендап на Рождественской | пятница
до

900₽

Стендап на Рождественской | суббота
Стендап на Рождественской | суббота
до

900₽

Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
до

450₽

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста