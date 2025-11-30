Возраст 18+
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Про событие
Поэтический открытый микрофон. Жечь сердца людей! Цель проекта «Глагол» — популяризировать современную поэзию и вернуть слогу давно забытый хайп. Стряхивай пыль со своих фолиантов. Вытряхивай песок из одежды. Для зрителей вход 200 руб. (деньги пойдут на награждения, мерч и дальнейшее развитие). P.S.: Мероприятие категории 18+ и носит характер открытой площадки, все что автор говорит и делает на сцене является его личным мнением и ответственностью.
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