Поэтический открытый микрофон. Жечь сердца людей! Цель проекта «Глагол» — популяризировать современную поэзию и вернуть слогу давно забытый хайп. Стряхивай пыль со своих фолиантов. Вытряхивай песок из одежды. Для зрителей вход 200 руб. (деньги пойдут на награждения, мерч и дальнейшее развитие). P.S.: Мероприятие категории 18+ и носит характер открытой площадки, все что автор говорит и делает на сцене является его личным мнением и ответственностью.