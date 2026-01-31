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Girls only: Winter Angels

Кабинет 101
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 2500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Карт-бланш на клуб отдают милым дамам. Красивые фотозоны, бесплатный бар 22:00-23:00, dj YASTREB и подарки от партнеров общей суммой более 30.000. Лайнап: 22:00 | PRIME 23:00 | CRACKR 00:00 | YASTREB 02:00 | CRACKR Ценовая политика; Дамам 500р Парням 2.500р FC|DC с пристрастием. Для бронирования столов и покупки билетов пиши в личные сообщения организатору.

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