Карт-бланш на клуб отдают милым дамам. Красивые фотозоны, бесплатный бар 22:00-23:00, dj YASTREB и подарки от партнеров общей суммой более 30.000. Лайнап: 22:00 | PRIME 23:00 | CRACKR 00:00 | YASTREB 02:00 | CRACKR Ценовая политика; Дамам 500р Парням 2.500р FC|DC с пристрастием. Для бронирования столов и покупки билетов пиши в личные сообщения организатору.