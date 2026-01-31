Girls only: Winter Angels
Почаинская улица, 17С
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 2500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Карт-бланш на клуб отдают милым дамам. Красивые фотозоны, бесплатный бар 22:00-23:00, dj YASTREB и подарки от партнеров общей суммой более 30.000. Лайнап: 22:00 | PRIME 23:00 | CRACKR 00:00 | YASTREB 02:00 | CRACKR Ценовая политика; Дамам 500р Парням 2.500р FC|DC с пристрастием. Для бронирования столов и покупки билетов пиши в личные сообщения организатору.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи