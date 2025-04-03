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  1. Нижний Новгород
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Гибель императора Николая II и его семьи: мифы, тайны, загадки

Ресторан Ribs, улица Белинского, 61к1

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 1800₽
Возраст 16+

Про событие

Обстоятельства убийства семьи последнего русского императора до сих пор окутаны покровом тайны. Нередко в этой теме мифы уживаются с правдивыми подробностями, а тайны и загадки событий столетней давности приоткрываются только сегодня. Специалист в этой области, историк Марк Князев расскажет об основных спорных вопросах темы, а также поделится некоторыми авторскими решениями этих проблем.

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