Обстоятельства убийства семьи последнего русского императора до сих пор окутаны покровом тайны. Нередко в этой теме мифы уживаются с правдивыми подробностями, а тайны и загадки событий столетней давности приоткрываются только сегодня. Специалист в этой области, историк Марк Князев расскажет об основных спорных вопросах темы, а также поделится некоторыми авторскими решениями этих проблем.