Гибель императора Николая II и его семьи: мифы, тайны, загадки
Ресторан Ribs, улица Белинского, 61к1
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Завершение:
от 1500₽ до 1800₽
Возраст 16+
Про событие
Обстоятельства убийства семьи последнего русского императора до сих пор окутаны покровом тайны. Нередко в этой теме мифы уживаются с правдивыми подробностями, а тайны и загадки событий столетней давности приоткрываются только сегодня. Специалист в этой области, историк Марк Князев расскажет об основных спорных вопросах темы, а также поделится некоторыми авторскими решениями этих проблем.
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