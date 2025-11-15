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Гастрономический вечер в усадьбе XVII
Усадьба Приклонских-Рукавишниковых
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Особенный ужин в усадьбе Приклонских-Рукавишниковых , где ты станешь участником кулинарного диалога эпох. Тебя ждут два главных блюда — реконструкция старинного рецепта и его современная интерпретация, а также морс, сваренный по традициям русского гостеприимства. За ужином тебе расскажут историю появления рецепта в России, об особенностях сервировки XIX века. Особое удовольствие — авторская пара красного и белого вина, подобранная специально к меню.
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