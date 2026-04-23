Гастрономический иммерсивный ужин, вдохновлённого одноимённым рассказом А. П. Чехова. Шеф-повар Дмитрий Дмитриенко представит ужин, в котором блюда из рассказа «Сирена» получают авторское прочтение. Каждая подача становится частью истории, где литература и гастрономия соединяются в единый сюжет. Весь ужин гости в наушниках будут погружены в атмосферу гастрономического рассказа. В меню ужина: - селёдка с икрой из рыжиков, лучком и ароматным маслом - душёные белые грибы с лавровым листом и специями - кулебяка с гусем, потрохами и луком - рассольник с молодыми почками, кореньями и зеленью - стерлядка кольчиком - молодая утка с картошкой и утиным жиром - запечённое яблоко с мёдом и ванильным кремом Записаться на ужин можно по номеру телефона.