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Гастрономический иммерсивный ужин «Сирена»

Yale, Рождественская улица, 30

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Завершение:

14000₽
Возраст 18+
Спектакли
Еда

Про событие

Гастрономический иммерсивный ужин, вдохновлённого одноимённым рассказом А. П. Чехова. Шеф-повар Дмитрий Дмитриенко представит ужин, в котором блюда из рассказа «Сирена» получают авторское прочтение. Каждая подача становится частью истории, где литература и гастрономия соединяются в единый сюжет. Весь ужин гости в наушниках будут погружены в атмосферу гастрономического рассказа. В меню ужина: - селёдка с икрой из рыжиков, лучком и ароматным маслом - душёные белые грибы с лавровым листом и специями - кулебяка с гусем, потрохами и луком - рассольник с молодыми почками, кореньями и зеленью - стерлядка кольчиком - молодая утка с картошкой и утиным жиром - запечённое яблоко с мёдом и ванильным кремом Записаться на ужин можно по номеру телефона.

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