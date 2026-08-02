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Френдли Дейтинг

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+

Про событие

Максимально ламповый формат быстрых знакомств без давления и кринжа. Просто разговоры, смех, напитки и люди, которые тоже хотят общения. • Всех участников случайным образом делят на пары • Каждые 5–10 минут меняешься собеседниками — и просто разговариваешь • Будут карточки с вопросами для старта, а если разговор полетел сам — вообще супер Сюда приходят за друзьями, компанией, новыми лицами, вдохновением, а иногда просто потому, что воскресенье хочется провести не в кровати.

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Комментарии

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Алексей
7 сентября 2025, 22:34

Как прошло?)

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