Максимально ламповый формат быстрых знакомств без давления и кринжа. Просто разговоры, смех, напитки и люди, которые тоже хотят общения. • Всех участников случайным образом делят на пары • Каждые 5–10 минут меняешься собеседниками — и просто разговариваешь • Будут карточки с вопросами для старта, а если разговор полетел сам — вообще супер Сюда приходят за друзьями, компанией, новыми лицами, вдохновением, а иногда просто потому, что воскресенье хочется провести не в кровати.