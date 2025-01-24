В экспозиции представлено около ста работ периода авангарда, включая новаторские эксперименты Александра Родченко, Бориса Игнатовича, Аркадия Шайхета, Елеазара Лангмана, Якова Халипа, Георгия Петрусова и других выдающихся мастеров советской фотографии. Для Родченко фотография – искусство (именно так назывался текст, написанный им для журнала «Советское фото» в 1934 году, но опубликованный впервые только в 1971), обладающее своим изобразительным языком. На тот момент это было утверждением, которое Родченко приходилось доказывать и своим творчеством, и своими теоретическими работами. «Самыми интересными точками современности являются «сверху вниз» и «снизу вверх», и над ними надо работать… Я хочу их утвердить, расширить и приучить к ним», – писал Родченко в журнале «Новый ЛЕФ». Режим работы: Вт-воскр: 11:00 - 19:00 Понедельник - выходной. Касса заканчивает работать за час до закрытия музея.