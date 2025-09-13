Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Родился слишком поздно для Лета Любви? Всегда хотелось отрываться под Битлов и Лед Зеппелин с друзьями? Приходи 13 сентября в Таго Маго! Peace&Love — вечеринка в стиле хиппи с любимыми треками и атмосферно украшенным залом. Дресс-код: 60/70 hippie Dj's: dualbeam bel_redbird Оплата на входе, возьми оригинал паспорта. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи