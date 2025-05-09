ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Firework: Shuffle x 2K

Cargo Cult
Почаинская улица, 17Ж

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Два промо соединятся в огненной праздничной коллабе в честь привоза короля питерского андеграунда Кашапова. Основатель культовой Резьбы заглянет в Нижний в рамках своего технотура по городам России, чтобы поджечь местные сердечки первосортным шранцем. Салютуй и лютуй на вечеринке FIREWORK в баре CARGO CULT 9 мая! Превращать джоги в конфорки будут: КАШАПОВ (SPB) — schranz; VETV — eclectic; HardDasha — hardtechno; Umpiox — electro, hardtechno. Оплата на входе. Вход: 300 рублей с репостом (https://vk.com/wall-168338337_1138) / 500 без

Контакты

Телефон

ВКонтакте

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Верни мне мой 2007
Верни мне мой 2007

600₽

Естественный отбор 2 (Natural Selection 2)
Естественный отбор 2 (Natural Selection 2)

500₽

Ночь студента
Ночь студента

от 1000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

от 1800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста