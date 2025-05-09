Firework: Shuffle x 2K
Почаинская улица, 17Ж
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от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Два промо соединятся в огненной праздничной коллабе в честь привоза короля питерского андеграунда Кашапова. Основатель культовой Резьбы заглянет в Нижний в рамках своего технотура по городам России, чтобы поджечь местные сердечки первосортным шранцем. Салютуй и лютуй на вечеринке FIREWORK в баре CARGO CULT 9 мая! Превращать джоги в конфорки будут: КАШАПОВ (SPB) — schranz; VETV — eclectic; HardDasha — hardtechno; Umpiox — electro, hardtechno. Оплата на входе. Вход: 300 рублей с репостом (https://vk.com/wall-168338337_1138) / 500 без
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