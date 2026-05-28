Фильмы с грустными парнями: Эволюция образа лишнего человека в кино
Капелька, Алексеевская улица, 13Д
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 12+
Кино
Про событие
Как типажи Печорина и Обломова трансформировались в героев интроспективного кино? Почему в XXI веке феномен «Фильмов с грустными парнями» (Sad boy movies) обрёл такую популярность? Как кинематограф сместил фокус с внешней динамики на внутреннюю оптику героя: от работ Феллини, Антониони и Висконти до «Драйва», «Манчестера у моря» и «Химеры». Приходи разбираться в теме вместе с киножурналистом Сергеем Разумовским.
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