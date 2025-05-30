Целых три дня и две ночи будешь играть, творить, общаться. На ивенте тебя ждут увлекательные приключенческие настольные и ролевые игры. Когда: 30.05.25 (пятница) и 31.05.25 (суббота) с 12:00 и до утра, 1.06.25 (воскресенье) с 12:00 до 21:00. Что тебя ждет: — Настольные игры, — Настольные ролевые игры, — Мастер-классы, — Кабинетные ролевые игры, — Неформатные мероприятия, — Бесплатные чай-печеньки-конфетки. На фестивале ты сможешь погрузиться в мир увлекательных настольных игр, познакомиться с новыми друзьями и единомышленниками, а также принять участие в различных мастер-классах и турнирах.