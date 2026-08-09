Беседа о флористике XIX столетия и мастер-класс по созданию бутоньерки. В тени Тайного сада среди вишнёвых деревьев и пряных трав поговоришь о том, как живые растения из оранжерей становились главным украшением гостиных в дворянских усадьбах, имениях и купеческих особняков, узнаем о «ящике Уорда», благодаря которому в Россию привозили экзоты, и вспомнишь нижегородские традиции, связанные с флористикой и цветоводством. Ведущая события – Инна Суслова, автор и идейный вдохновитель студии флористики «Без рояля». Приятной частью встречи станет возможность создать свою собственную бутоньерку из цветов, освоив навыки составления флористической композиции. В результате ты получишь маленький шедевр, который можно унести с собой, узнаешь об основных секретах и тонкостях работы с цветами прошедших столетий.