Улица — проект из Казани про электронные ивенты, самовыражение, локальных артистов и вечеринки без однотипных и предсказуемых выступающих Бар станет той самой «Улицей». Для творческих ребят, музыкальных энтузиастов, людей из индустрии и просто тех, кто любит хороший звук и приятную компанию. Диджеи: • REFLECT AFTER DARK • ZALTURI • KTO TAKOY? • BREAK4RAVE • ENOUPH Вход свободный