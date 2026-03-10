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Улица на Кожевенной
Кожевенная улица, 1А
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Улица — проект из Казани про электронные ивенты, самовыражение, локальных артистов и вечеринки без однотипных и предсказуемых выступающих Бар станет той самой «Улицей». Для творческих ребят, музыкальных энтузиастов, людей из индустрии и просто тех, кто любит хороший звук и приятную компанию. Диджеи: • REFLECT AFTER DARK • ZALTURI • KTO TAKOY? • BREAK4RAVE • ENOUPH Вход свободный
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