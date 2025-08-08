Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Ohh… You Touch My Tralala… Приходи, чтобы устроить качественный оттяг под синтезаторные мелодии, не выходящие из головы, и безумно быстрые биты. Dj’s: Vaxitova / Рома 13 / Sasha Veegaas Оплата на входе. Обязательно бери паспорт. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи