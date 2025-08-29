Вечеринку откроет техно в звуках старых восьмибитных консолей от проекта slomannye knopki. Далее саунд-терапевты твоей нервной системы dempai и electrosterva проведут сеанс глубинной частотной коррекции: посетителям вечеринки полагается курс из чистого техно, мощного баса и мерцающих арпеджио аналоговых синтов. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.