Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вечеринку откроет техно в звуках старых восьмибитных консолей от проекта slomannye knopki. Далее саунд-терапевты твоей нервной системы dempai и electrosterva проведут сеанс глубинной частотной коррекции: посетителям вечеринки полагается курс из чистого техно, мощного баса и мерцающих арпеджио аналоговых синтов. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи