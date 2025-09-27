На концерте Эльдара Агаева ты узнаешь, почему без женщин мир теряет краски и драйв, как не опустить руки при пустом кошельке, почему мужчины достигают успеха и почему поиск жены бывает таким сложным. Тебя ждут живые истории и лёгкий юмор.