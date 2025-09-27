[отменено] Эльдар Агаев
Рождественская улица, 10
Начало:
Завершение:
900₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
На концерте Эльдара Агаева ты узнаешь, почему без женщин мир теряет краски и драйв, как не опустить руки при пустом кошельке, почему мужчины достигают успеха и почему поиск жены бывает таким сложным. Тебя ждут живые истории и лёгкий юмор.
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