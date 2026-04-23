Лекция посвящена поэтической и художественной логике смещения — как приёму, методу и способу существования. Отталкиваясь от манифеста сдвигологии Алексея Кручёных 1923 года, Алина Кугуш разворачивает свою художественную практику как натяжение крайних точек поэтического, где неожиданное наблюдение становится главным двигателем искусства. Художница закручивает свои проекты как сложную сеть наблюдений и нежных прозрений об окружающем и внутреннем мире. Художница сама превращается в бабочку и закидывает на зрителя огромный сачок, приглашает в наблюдение о бытовании музейных игрушек и предлагает съесть образы дворового ЖКХ-арта. На встрече Алина Кугуш расскажет о последних проектах и ярких примерах поэтического закручивания из своей практики и предложит пройтись вместе с ней «маршрутом шаризны» — изящной беллетристикой и наукой попадания в цель при стрельбе в обратную сторону.