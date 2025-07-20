Экскурсия «Крыши Столицы Закатов»
Большая Покровская улица, 50В
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1000₽
Возраст 6+
Про событие
Ты увидишь: - Лучшие виды - Необычные площадки 2 крыши из 20 возможных - Город с высоты птичьего полета - Незабываемые впечатления - Новые знакомства - Положительные эмоции
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