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  1. Нижний Новгород
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Экскурсия «Крыши Столицы Закатов»

Арт-кофейня «Музей»
Большая Покровская улица, 50В

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 6+

Про событие

Ты увидишь: - Лучшие виды - Необычные площадки 2 крыши из 20 возможных - Город с высоты птичьего полета - Незабываемые впечатления - Новые знакомства - Положительные эмоции

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