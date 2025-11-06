Стендап-комик из Беларуси, участник проекта «Стендап на ТНТ» и шоу «Разгоны». Его монологи — искромётный юмор, помноженный на личный жизненный опыт. Он высмеивает абсурд повседневности и с лёгкостью превращает злободневные темы в повод для смеха. Не боится затрагивать сложные темы и говорить откровенно. Свирский честен до предела: рассказывает о своих «тараканах» и неудачах без прикрас. Его шутки попадают точно в цель, потому что они о каждом из людей — о слабостях и странностях.