Егор Свирский
Рождественская улица, 10
Начало:
Завершение:
от 900₽ до 1100₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Стендап-комик из Беларуси, участник проекта «Стендап на ТНТ» и шоу «Разгоны». Его монологи — искромётный юмор, помноженный на личный жизненный опыт. Он высмеивает абсурд повседневности и с лёгкостью превращает злободневные темы в повод для смеха. Не боится затрагивать сложные темы и говорить откровенно. Свирский честен до предела: рассказывает о своих «тараканах» и неудачах без прикрас. Его шутки попадают точно в цель, потому что они о каждом из людей — о слабостях и странностях.
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