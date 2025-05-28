Наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной — Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ и основной причины межгалактических конфликтов — невероятно ценного ресурса, который называется специя. Hookah And Movies — формат кинотеатра, который предлагает приватную обстановку и комфорт для зрителя. — Небольшой зал, рассчитанный на 30 человек. — Мягкие кресла-мешки. — Возможность заказать кальяны, закуски и напитки. Для тех, кто придёт в тематических костюмах — вход бесплатно!