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Две бесконечности

Русский музей фотографии, улица Пискунова, 9А

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от 150₽ до 300₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Выставка приурочена к 88-летию со дня рождения Станислава Александровича Яворского (1937-2008). В экспозицию вошло более 120 фотографий, очень разнообразных как по содержанию, так и по технике исполнения. Основную ее часть составляет авторская ручная бромосеребряная печать. Есть довольно сложная техника исполнения: изогелия, изополихромия. Можно увидеть фотографии с раскраской на основных смысловых объектах. Четыре работы, представленные на выставке, сделаны Станиславом Яворским в уникальной технологии XIX века гуммиарабиковой фотопечати. Хронология выставки — 1974–2007 гг. Последние его фотографии — цифровая печать с применением компьютерной обработки. Также в экспозиции представлены уникальные фотокамеры из коллекции Станислава Александровича. Оплата на месте. Режим работы: Вт-воскр: 11:00 - 19:00 Понедельник - выходной. Касса заканчивает работать за час до закрытия музея.

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