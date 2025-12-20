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Drum and Bass Корпоратив

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Приготовься к предновогоднему электрошок опыту от Dirty Night Bass | Promo Group! Это будет не просто дискотека, а полноценный музыкальный марафон для тех, кто ценит скорость, мощь и глубину D&B звучания. LineUp: На протяжении всей ночи за пультом — лучшие представители Нижегородской D&B сцены: — Criminalistix — жёсткие агрессивный саунд и неумолимый драйв, от которого дрожит пол — Dark Intellegent — интеллектуальный D&B с глубокими басовыми линиями и нестандартными ходами — Maxidrum — скорость, энергия и неукротимый ритм в каждом сете — Lyubeznov — фирменный стиль, неожиданные переходы и фирменная подача — Showkill — сторожила сцены, он точно не даст тебе заскучать — Urvnium — атмосфера и глубина, переплетённые с мощью басов — Makkinly — свежесть звучания, авторские ремиксы и фирменный почерк — Twin — гармония ритма и мелодии, лучшие традиции жанра в современном прочтении Dress code: свободный, но стильный — приходи так, как тебе комфортно танцевать до утра

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