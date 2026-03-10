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  1. Нижний Новгород
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Драм-н-бейс лето

Cargo Cult
Почаинская улица, 17Ж

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Тёплый ветер между высоток, закаты на крышах и ночь, когда не хочется спать. Никакой тяжести — только лёгкая атмосфера, качающий ритм и энергия, которая поднимает настроение с первого трека. Это будет та самая летняя ночь, когда город оживает под ритм 174 удара в минуту. Когда ты среди своих — и это чувствуется в каждом движении.

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