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Серфлагерь на Горьковском море

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от 8000₽ до 20000₽
Возраст 0+
Необычное
Фестивали

Про событие

«Мы создаем поле возможностей, где люди наполняются жизненной силой». Фестиваль пройдёт в Серфлагере на Горьковском море. В эти дни ты можешь: — попробовать различные варианты экологичной разгрузки психики. — открыть для себя новые грани физической культуры и предпринимательства. — стать частью огромного нетворкинга по интересам. — выехать в живописный лес на берег Горьковского моря. — послушать лидеров мнений и звезд в сферах физической культуры и бизнеса. — танцевать, петь у костра, просто быть. Также тебя ждут: — Чемпионы мира, блоггеры-миллионники, мульти-бизнесмены и лидеры мнений. — 10+ тематических зон. — 100+ мастер-классов, лекций и тренингов. — Распаковки живых бизнес кейсов. — Стендап. — Игры и шоу-программа. — DJ пати на пляже.

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