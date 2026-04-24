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Добро в деталях

Большая Покровская улица, 20Б

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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

Благотворительная ярмарка предметов интерьера и декора. Будут представлены авторские аксессуары, посуда, книги, картины, настольные игры и много интересного. Собранные средства направят в фонд НОНЦ — детям, которые борются с онкологией. Хорошая возможность подыскать для себя классную вещь и сделать доброе дело. А 24 апреля в 17.00 пройдёт аукцион с необычными лотами от партнёров ярмарки. Даты: 24 апреля: 15:00-20:00 25 апреля: 11:00-20:00 26 апреля: 11:00-15:00

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