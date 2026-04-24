Возраст 0+
Фестивали
Про событие
Благотворительная ярмарка предметов интерьера и декора. Будут представлены авторские аксессуары, посуда, книги, картины, настольные игры и много интересного. Собранные средства направят в фонд НОНЦ — детям, которые борются с онкологией. Хорошая возможность подыскать для себя классную вещь и сделать доброе дело. А 24 апреля в 17.00 пройдёт аукцион с необычными лотами от партнёров ярмарки. Даты: 24 апреля: 15:00-20:00 25 апреля: 11:00-20:00 26 апреля: 11:00-15:00
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи