Благотворительная ярмарка предметов интерьера и декора. Будут представлены авторские аксессуары, посуда, книги, картины, настольные игры и много интересного. Собранные средства направят в фонд НОНЦ — детям, которые борются с онкологией. Хорошая возможность подыскать для себя классную вещь и сделать доброе дело. А 24 апреля в 17.00 пройдёт аукцион с необычными лотами от партнёров ярмарки. Даты: 24 апреля: 15:00-20:00 25 апреля: 11:00-20:00 26 апреля: 11:00-15:00