После очередного очищенного логова гоблинов ты решил пропустить пару пинт эля и прогуляться по ночному городу. Выйдя ближе к порту, ты заметил, как небольшая лодка причалила к нему и уже швартуется. С неё сходит статный эльф и, представившись знаменитым коллекционером, предлагает за щедрое вознаграждение найти один артефакт для него. Его предложение весьма щедро и заманчиво, но предмет, который он жаждет заполучить, будет не так просто достать, особенно законным путём. Повозка уже запряжена и ждёт лишь искателей приключений, готовых взяться за эту работу. Прославишься ли ты или заработаешь себе дурную славу? Наживёшь себе влиятельных знакомых или заклятых врагов? Заработаешь золотых или распрощаешься со всем, что имеешь? Всё зависит только от тебя. Так что скорее запрыгивай в повозку и в путь! Данное приключение отлично подойдёт как для новичков в мире ДнД, которые хотят попробовать себя в роли приключенцев, так и для опытных героев, которые хотят испытать свои силы.