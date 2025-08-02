Когда прогулки по ресторанам и улицам уже не радуют, а искать новые места и активности стало утомительно — хочется просто, чтобы кто-то другой всё придумал за тебя. Без вины за ещё один скучный выходной, без попыток склеить счастье из кофе и рилсов. А что если ты просто приходишь — и тебя уже ждут: уют, девчонки, эстетика и немножко безумия? Здесь не играют в идеальных, не давят на «будь собой», не дышат маткой. Просто отдыхают. Что тебя ждет: — Нетворкинг без обязательств — Сауна и парение — Кринж-перевоплощения — Танцы и свободное самовыражение — Контент из Pinterest от фотографа — Вкусная еда — Утро следующего дня — нежная разминка и связка от преподавателя High Heels Для кого? Для тех, кто женственная, но с характером, для тех, кто ищет вдохновение, новых людей и не боится безумства, и особенно — для тех, кто давно хочет потусить с классными девушками, но не знает, где их искать. Мероприятие будет проводить Мария — начинающий энтузиаст с опытом организации туров, разговорных клубов и координировании поездок, в том числе за границей. Фотограф — Шоронова Снежана. Танцы проводит профессиональный преподаватель high heels — Алёна. Где: Уютный дом с баней под Нижним Новгородом. Точное место пока в секрете, но туда будет легко добраться.