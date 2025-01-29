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  1. Нижний Новгород
  2. События

«Детальная презентация» от Антона Марцева

Проект 56, Большая Печерская 56

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Признайся себе: почему люди ходят на экскурсии по улицам своего родного города, который, кажется, знают лучше любого навигатора? Или почему ищут проводников-экскурсоводов, когда оказываются в новых локациях? Что они ищут на самом деле? Даты и имена градоначальников, про которых они услышат, скорее всего, очень быстро выветрятся из памяти. А что останется? Возможно, останется драгоценное чувство соприкосновения с историей: восторг от найденного отпечатка лапки собаки на кирпиче 19 века или удивление от чудом уцелевшего изразца. Приходи поговорить обо всем этом январским вечером в старинном купеческом доме в рамках необычной презентации «Путеводителя по деталям Нижнего Новгорода», который придумали Антон Марцев и художница Катя Гущина, а издал проект «Знакомьтесь, Нижний!». До, во время и после мероприятия у тебя будет возможность не только взять в руки «Путеводитель», но и бесплатно забрать его с собой. Антон Марцев — искусствовед, краевед, экскурсовод и коллекционер, исследователь городских деталей, автор телеграм-канала «Мартиус Антониус».

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