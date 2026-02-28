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День Рождения бара Синий Кот

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 400₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Бару исполняется 7 лет. Возраст солидный, поэтому тут организуют достойную пати: — DJ MC RDPSV и Comandor Santjago — легенды за пультом — Александр Карелин — лучший ведущий — Александр Санкин и Дмитрий Жолобов — артисты — Торт — вкусный и огромный — Развлекалово: конкурсы, скетчи, танцы 20:00 – сбор гостей 21:00 – старт

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