День Рождения бара Синий Кот
Малая Ямская улица, 78А
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Завершение:
от 300₽ до 400₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда
Про событие
Бару исполняется 7 лет. Возраст солидный, поэтому тут организуют достойную пати: — DJ MC RDPSV и Comandor Santjago — легенды за пультом — Александр Карелин — лучший ведущий — Александр Санкин и Дмитрий Жолобов — артисты — Торт — вкусный и огромный — Развлекалово: конкурсы, скетчи, танцы 20:00 – сбор гостей 21:00 – старт
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