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День рождения Алькатрас бара
Почаинская улица, 17С
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Завершение:
от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Алькатрасу уже исполняется уже 6 лет. Здесь соберут старых и новых друзей и отметят день рождения большим концертов с ночным продолжением. Для теья сыграют: Cardio Killer Экспедиция Восход Йети-бомж Откроет вечер молодой проект Klan21 Ночью выступят Как Хочешь и диско от диджей Balanov
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