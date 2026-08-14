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День рождения Алькатрас бара

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Алькатрасу уже исполняется уже 6 лет. Здесь соберут старых и новых друзей и отметят день рождения большим концертов с ночным продолжением. Для теья сыграют: Cardio Killer Экспедиция Восход Йети-бомж Откроет вечер молодой проект Klan21 Ночью выступят Как Хочешь и диско от диджей Balanov

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