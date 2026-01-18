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Деколлажи на основе ретрофото

Штаб «Том Сойер Фест Нижний Новгород», ул. Короленко, 18 (1 этаж, левое крыло)

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Будешь работать скальпелем с черно-белой ретрофотографией. Мастер-класс вдохновлён выставкой «Город Горький на фотографиях в 1970-80-е годы», которая сейчас проходит в Штабе «Том Сойер Фест Нижний Новгород». Это уникальные кадры, сделанные легендарным фотожурналистом Николаем Владимировичем Мошковым, основоположником репортажной фотографии в СССР, новатором и мастером. Коллажную встречу проведет Юлианна Кулугур, художница-коллажистка и соосновательница Нижегородского коллажного сообщества. Юлианна расскажет о своем опыте работы с ретрофотографиями, покажет деколлажи и даст техники коллажирования, которые ты используешь на коллажном практикуме. Все материалы и инструменты предоставляются из фондов НиКС. Каждому участнику в подарок— коллажная авторская открытка, изданная ограниченным тиражом.

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