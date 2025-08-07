Камерная дегустация шампани «Императорский вечер» на летней веранде. В этот вечер лето обретёт вкус шампани. Для тебя собрали семь вин Франции — от редких бутиковых домов до премиальных брендов. Тебя ждёт 6 эно-подач в сопровождении блюд от шеф-повара DODICI GRILL Романа Горяшова. Бриллиантом вечера станет Cristal Louis Roederer Brut 2015 — вино, созданное по заказу императора Александра II. Хрустальная бутылка, герб Российской Империи, насыщенный вкус — это шампанское считается одним из самых престижных и элитных в мире. Cristal — это то вино, которое точно стоит попробовать однажды. Что попробуешь: Аперитив - 2020 Stephane Fevre Composition Brut Nature 1 подача - 2008 Ployez-Jacqmart Blanc de Blancs Extra Brut 2 подача - 2014 Geffroy Volupte Brut Premier Cru 3 подача - 2013 Remy lequex-mercier 4 подача - 2020 Remy Leroy Brut Nature магнум 5 подача - 2015 Cristal Louis Roederer Brut 6 подача - 2015 Louis Roederer Brut Rosе Ведущая дегустации: Светлана Альтман — сомелье DODICI GRILL. Количество мест строго ограничено. Рекомендуем бронировать заранее.