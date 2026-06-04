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  1. Нижний Новгород
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Дегустация игристых вин

Yale, Рождественская улица, 30

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Дегустация от сомелье Юлии Ложкиной. Тема вечера — «Гид по пузырькам». Гости познакомятся с разными методами производства игристых вин: ансестраль, традиционный (классический) метод и шарма. Попробуют вина из разных стран и регионов, сравнят стили и смогут глубже погрузиться в мир игристых.

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