Дегустация игристых вин
Yale, Рождественская улица, 30
Начало:
Завершение:
4000₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Дегустация от сомелье Юлии Ложкиной. Тема вечера — «Гид по пузырькам». Гости познакомятся с разными методами производства игристых вин: ансестраль, традиционный (классический) метод и шарма. Попробуют вина из разных стран и регионов, сравнят стили и смогут глубже погрузиться в мир игристых.
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