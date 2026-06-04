Дегустация от сомелье Юлии Ложкиной. Тема вечера — «Гид по пузырькам». Гости познакомятся с разными методами производства игристых вин: ансестраль, традиционный (классический) метод и шарма. Попробуют вина из разных стран и регионов, сравнят стили и смогут глубже погрузиться в мир игристых.